قصور الثقافة للشباب: تمسكوا بهويتكم واحذروا الشائعات

دعت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا الشباب المصري لقراءة التاريخ؛ للتعرف عن قرب على أسرار المعارك النضالية التي خاضها المصريون من أجل رفعة الوطن وحماية أراضيه، وأكدت أن مصر تنتظر منهم الكثير، فهم رجال اليوم وبناة المستقبل.جاء ذلك، خلال محاضرة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الغربية تحت عنوان "دور الشباب في بناء المجتمع" التي تناول خلالها المحامي والشاعر أشرف مطاوع أهم العلامات المضيئة في تاريخ مصر، وكيف ضحى الأبطال من هذا الشعب قائلًا: "من الضروري أن يعي شبابنا كم التحديات التي مرت بها مصر عبر تاريخها الممتد، منذ العصر الفرعوني ووصولا لعصر الدولة الحديثة".وتابع بتحذير الشباب من السقوط في فخ الأفكار التكفيرية المتشددة، أو ترديد شائعات صنعتها جماعات الظلام للنيل من استقرار ووحدة المصريين، قائلا: "عليكم بالتمسك بهويتكم المصرية"، كما أكد حرص القيادة السياسية على مد جسور التواصل مع الشباب وأن قضاياهم وهمومهم تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية.وناشد الأسر المصرية بالعمل على غرس المفاهيم المجتمعية الصحيحة داخل نفوس أبنائهم، وفتح المجال لهم للتعبير عن آرائهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والفنون والثقافة، كما أوضح ضرورة أن يشارك الشباب في الأعمال التطوعية الخدمية، من أجل التعرف أكثر على قضايا ومشكلات وطنهم.