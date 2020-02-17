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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:05 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.4 مليون ورقة مالية بقيمة 565 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.76%، والعرب على 16.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.20%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.3 مليون جنيه، 623.3 ألف جنيه، 113.3 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5145 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 595 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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