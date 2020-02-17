وفد من «الأونروا» في مخيم عين الحلوة بلبنان

اطلع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإنابة، كريستيان ساوندرز، اليوم الإثنين، على أوضاع مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.واطلع ساوندرز، خلال اجتماع عقده مع ممثلي اللجان الشعبية في المخيم، على الأوضاع والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في المخيم.كما تفقد ساوندرز، والوفد المرافق، عددا من المدارس والمقرات الخدماتية للوكالة للاطلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها.وكان في استقبال وفد «الأونروا» قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبوعرب، وأمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وممثلو اللجان الشعبية.ورافق ساوندرز، خلال زيارته المخيم، مدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.