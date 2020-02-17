النمسا تجدد معارضتها استئناف عمليات «صوفيا»

أكد ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا استمرار معارضة بلاده استئناف مهمة البحرية الأوروبية "صوفيا" في انتشال اللاجئين من البحر الأبيض المتوسط لآثارها السلبية على أوروبا، وما تمثله من تشجيع لأنشطة مهربي البشر.وقال شالينبرج- فى تصريحات أدلى بها، اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في (بروكسل )- أنه منذ بداية العام الماضي توقفت مهمة البحرية الأوروبية "صوفيا" في البحر المتوسط، وأن (فيينا) تحول دون استئنافها لتداعياتها السلبية على الهجرة غير الشرعية، وبعد تزايد أعداد اللاجئين في الجزر اليونانية.وشدد الوزير النمساوي على ضرورة تكثيف مراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لافتا إلى أهمية دور حرس الحدود الأوروبيين فى دعم تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا.وأوضح أن شحنات الأسلحة تصل إلى ليبيا بشكل أساسي عن طريق الجو والبر، وأن المطلوب المزيد من سيطرة الاتحاد الأوروبي على مياه البحر المتوسط بالتوازي مع توسيع مراقبة المجال الجوي.