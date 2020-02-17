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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المتاحف تستقبل ذوى القدرات الخاصة والمتعافين من السرطان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:55 م
متحف النسيج المصري
متحف النسيج المصري بشارع المعز
رامى حسين ومها صلاح
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نظّمت متاحف مصرية، مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية لذوي القدرات الخاصة، والمتعافين من السرطان، في إطار خطة قطاع المتاحف لرفع الوعي الأثري لدى مختلف فئات المجتمع المصري وتنفيذا للدور التعليمي والمعرفي للمتاحف، ودمج ذوي القدرات الخاصة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المتاحف المصرية.

ونظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، برنامجا ترفيهيا وتثقيفيا لمجموعة من محاربات السرطان من جمعية عطاء السماء، تضمنت جولة إرشادية بقاعات المتحف، وورشة فنية لتعليمهم الرسم على الحرير، تلتها جولة إرشادية بشارع المعز.

وفي سياق متصل، نظم قطاع المتاحف بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة لمشروع القاهرة التاريخية، جولة إرشادية لذوي الاحتياجات الخاصة داخل قاعات المتحف القبطي ومجمع الأديان لتعريفهم بمقتنيات المتحف وأهم القطع الأثرية به، كما تم تنظيم ورشة لتعليمهم إعادة تدوير الملابس القديمة.

وفي محافظة الأقصر؛ استقبل متحف الأقصر مجموعة من ذوي القدرات الخاصة لجمعية اللؤلؤ المكنون للصم والبكم، وقام القسم التعليمي بالمتحف بتنظيم جولات إرشادية لهم، وورشة فنية لتعليمهم الرسم وصناعة الحلي.

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