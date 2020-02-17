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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«حسن الشافعى» رئيسًا لمجمع اللغة العربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:54 م
الدكتور حسن الشافعي
الدكتور حسن الشافعي
أميرة العناني
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جدد مجلس مجمع اللغة العربية الثقة في الدكتور حسن الشافعي رئيسًا للمجمع لفترة ثالثة، وذلك بإعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للمجمع لمدة أربع سنوات مقبلة، وذلك في انتخابات أجريت، صباح اليوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 من فبراير 2020، وأسفرت عن فوز الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي رئيسا للمجمع لفترة ثالثة، بإجمالي عدد أصوات بلغ 27 صوتًا من عدد الحاضرين وهم 32 صوتًا.

يذكر أن الأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي هو رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ورئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فاز بعضو المجمع للمرة الأولى في فبراير 2012.

وعن الشهادات العلمية التي حصل عليها فهي: دكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة لندن 1977، ماجستير في الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1969، الشهادة العالية من كلية أصول الدين- جامعة الأزهر- في العقيدة والفلسفة عام 1963م بمرتبة الشرف، ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1963 بمرتبة الشرف.

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