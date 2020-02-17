رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشح بانتخابات «المهندسين»: قادرون على جعل مصر «الأولى صناعيا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:50 م
المهندس أبوالعينين
المهندس أبوالعينين يحيي مصطفي
الحسين عبيد
طباعة
قال المهندس أبوالعينين يحيي مصطفي، المرشح على عضوية شعبة ميكانيكا بانتخابات نقابة المهندسين " فوق السن"، أنه يسعى إلى تعزيز دور نقابة المهندسين الوطني فى البلاد وقيامها بدورها المنوط بها كاستشاري الدولة الهندسي الأول فى المشروعات الكبرى والتنمية المستدامة.

وأوضح أبو العينين، لـ"الدستور"، أنه يستهدف إنشاء لجان ومجموعات من شباب مهندسين الميكانيكا وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي ليكونوا قادرين على تخطيط برامج وتصميم منشآت صناعية وخطوط إنتاج لإحداث طفرة صناعية تغير ملامح الدولة المصرية لتجعلها الدولة الأولى صناعيا في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في وجود وفرة من الطاقة في الشبكة القومية للكهرباء، حيث أن الصناعة لا تقوم إلا على مهندس الميكانيكا وهو أساس الصناعة.

وأكد سعيه إلى توفير حياة كريمة للمهندسين وتدريب شباب الخريجين وتوفير فرص العمل ومعاش مناسب لكبار المهندسين وحالات الإصابات والعجز وتحسين خدمة الرعاية الصحية.

وتجرى نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، انتخابات التجديد النصفى للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الجمعة 28 من فبراير الحالى.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

منذ حوالي 4 ساعات

«مش مصريات».. حقيقة فيديو رقص طالبات على «بنت الجيران»

منذ 36 دقيقة

السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

منذ حوالي 3 ساعات

تأجيل دعوى مطالبة محمد رمضان بتعويض «الطيار الموقوف» بـ 25 مليونًا

الصور

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوي القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة للشباب: تمسكوا بهويتكم واحذروا الشائعات

مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بعلي مبارك وطه حسين

اعتماد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا

غدًا.. ورشة عن «فن التنورة» بمكتبة الحضارة الإسلامية