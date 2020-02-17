مرشح بانتخابات «المهندسين»: قادرون على جعل مصر «الأولى صناعيا»

قال المهندس أبوالعينين يحيي مصطفي، المرشح على عضوية شعبة ميكانيكا بانتخابات نقابة المهندسين " فوق السن"، أنه يسعى إلى تعزيز دور نقابة المهندسين الوطني فى البلاد وقيامها بدورها المنوط بها كاستشاري الدولة الهندسي الأول فى المشروعات الكبرى والتنمية المستدامة.وأوضح أبو العينين، لـ"الدستور"، أنه يستهدف إنشاء لجان ومجموعات من شباب مهندسين الميكانيكا وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي ليكونوا قادرين على تخطيط برامج وتصميم منشآت صناعية وخطوط إنتاج لإحداث طفرة صناعية تغير ملامح الدولة المصرية لتجعلها الدولة الأولى صناعيا في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في وجود وفرة من الطاقة في الشبكة القومية للكهرباء، حيث أن الصناعة لا تقوم إلا على مهندس الميكانيكا وهو أساس الصناعة.وأكد سعيه إلى توفير حياة كريمة للمهندسين وتدريب شباب الخريجين وتوفير فرص العمل ومعاش مناسب لكبار المهندسين وحالات الإصابات والعجز وتحسين خدمة الرعاية الصحية.وتجرى نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، انتخابات التجديد النصفى للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الجمعة 28 من فبراير الحالى.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.