واشنطن ترغب في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية، مضيفا أن حماية الشفافية وحماية الخصوصيات يجب أن تراعى من أجل عمليات الاستثمار في العمق الإفريقي.وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي إلى أنجولا ومعها استثمارات، تعمل لصالح كلا من الشعب والشركات الأنجولية، مضيفا أن واشنطن لا تفرض شروطا لا يمكن للدول أن تتحملها.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بنظافة الأداء المصرفي وإعادة أي أموال نهبت من الشعب إلى مصدرها الرئيسي.