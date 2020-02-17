السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عددا من المصانع الجديدة بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لإنتاج أسلحة وذخيرة، صغيرة، متوسطة، ثقيلة، من البنادق الآلية، الرشاش المتعدد.وحضر الرئيس السيسي احتفالية أقامتها وزارة الإنتاج الحربي بشركة أبوزعبل، كما افتتح أيضا مصنعًا لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية «م144»، ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية «م270».كما تفقّد الرئيس السيسي اللودر المصرى الجديد "long life LD900" والعربة المدرعة "سينا 200".