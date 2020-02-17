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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يحضر «اليوم المفتوح» مع المواطنين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:44 م
محمد عبدالقادر خيري
محمد عبدالقادر خيري
هدى الأمير
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حضر نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الإثنين، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بمقر ديوان عام المحافظة، بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين واحتياجاتهم، لوضع الحلول الفورية والملائمة لها.

وأوضح مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة جمال حلمي، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى أكثر من 64 طلبا وشكوى، أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمرافق والإسكان الشعبي ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وشئون الخريجين والمواقف، ومطالب عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه نائب محافظ الأقصر، خلال اللقاء، بدراسة الجهات المختصة لكل مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، وإحالة عدد من الشكاوى للشئون القانونية للتحقيق فيها.

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