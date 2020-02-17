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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب أطباء الإسكندرية على جهاز تخطيط القلب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:39 م
أطباء الإسكندرية
أطباء الإسكندرية
أحمد عاشور
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أطلق نادى "روتارى فاروس" بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة فاطمة بدوى، بمشاركة وتنفيذ أطباء الجمعية، برئاسة الدكتور سامح مرسي عرب، أولى فعاليات مشروعات التدريب المهني الموجه للأطباء هذا العام "Comprehensive ECG training course" التدريب على جهاز تخطيط القلب، والذى يقام تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية الدكتور شريف والي، ولجنة التدريب المهني بالمنطقة الروتارية برئاسة نيفين عبدالخالق.

أكد المهندس هادر ميتو، مساعد محافظ الروتارى، على أن الهدف من إقامة الدورة هو إعداد وتطوير وإعداد كوادر من الأطباء الجدد وزيادة كفاءتهم ورفع قدراتهم من حيث تمكينهم من العمل على جهاز تخطيط القلب الكهربائي وآلية العمل عليه، وطرق القراءة الأولية لتخطيط القلب الكهربائي، وكيفية احتساب معدل ضربات القلب عن طريق الجهاز "E.C.G" والذي يعد من أهم الأجهزة الموجودة في الجهات الصحية.

أشارت الدكتورة فاطمة بدوى إلى أن الدورة تستهدف الأطباء الجدد المتخصصين فى أمراض القلب والطب العام، طب الأسرة، الممارس العام، بالإضافة إلى أطباء التخدير؛ منوهة إلى أن المشروع الجديد جاء فى إطار تفعيل "RCC" التعاون مع منظمات المجتمع المدنى غير الروتارية، والتى ستقام على مدار 3 أسابيع بالتعاون مع بالتعاون مع أطباء جمعية "ليدرز"، تحت إشراف الدكتور سامح مرسي عرب، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية.
تدريب أطباء الإسكندرية على جهاز تخطيط القلب
تدريب أطباء الإسكندرية على جهاز تخطيط القلب
تدريب أطباء الإسكندرية على جهاز تخطيط القلب
تدريب أطباء الإسكندرية على جهاز تخطيط القلب

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