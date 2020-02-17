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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مليار و280 مليون جنيه موارد صندوق «تكريم الشهداء»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:37 م
وزارة المالية
وزارة المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف اللواء السيد علي غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقوي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، عن موارد الصندوق والمبالغ المالية به حتى الآن، مؤكدا أن إجمالي ما يتمتع به الصندوق من موارد هو مليار و280 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تلك الموارد تأتي من خلال مصادر متعددة منها ما خصصته وزارة المالية وهو مبلغ 20 مليون جنيه، ومنها ما هو حصيلة الـ 5 % من رسوم تنمية الموارد وبلغ حصيلتها 806 مليون جنيه، ومنها ما هو من تبرعات من بنوك وصل إجماليها الي 302 مليون جنية من خلال تبرعات 23 بنك بجزء من ارباحها ومنها ما هو عوائد طوابع الشهيد والمقدر بـ5 جنيهات تحصل منها الهيئة القومية للبريد مبلغ 65 قرش عن كل طابع نظير طباعة وتحصيل وبلغ موارد الطابع حتى الآن 9 مليون و900 ألف جنيه، كما أن ما تبرع به الأفراد والشركات للصندوق بلغ مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف غالي، أن هناك بعض البنود الأخرى لموارد الصندوق ولكنها معطلة مثل الحصول على قروض، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء للاقتراض كوسيلة لتنمية الموارد، مشيرًا إلى أن البند الخاص بتبرع أعضاء مجلس النواب لموارد الصندوق يتم مخاطبة المجلس لتفعيله.

وذكر غالي، أن إجمالي مصروفات الصندوق حتي الآن 7مليون و813 ألف جنيه سواء لرواتب العاملين أو غيرها من الأمور اللوجستية، مؤكدا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق عقدوا 3 جلسات تم التبرع بقيمة مكافأة بدل الجلسات لصالح تنمية موارد الصندوق.

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