لجنة لاختيار القيادات الإدارية بجامعة بنى سويف

انعقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بني سويف، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة، لاختيار عدد من الوظائف القيادية كان قد سبق الإعلان عن التقدم لها.والوظائف هي أمين عام الجامعة المساعد بشرق النيل، ومدير عام كلية تجارة، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام المشتريات والمخازن.وضمت لجنة الاختيار عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية التجارة، ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، وسكرتير عام المحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان، لإجراء المقابلة مع المتقدمين للوظائف القيادية بالجامعة.وأكد الدكتور منصور أن اللجنة استعرضت المتقدمين للوظائف واهم الانجازات والمقترحات المقدمة من كل مرشح، حيث تم وضع معايير تأتي على رأسها الكفاءة الإدارية والتنظيمية والمهارات القيادية والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي والسمات الشخصية والمهارات والقدرات العملية، إضافة إلى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي.