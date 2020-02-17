صرف 75% من مقررات قنا التموينية

كشف المهندس أحمد السيد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، عن الانتهاء من صرف 75% من مقررات تموين شهر فبراير الجاري للمستفيدين من البطاقات التموينية.وأوضح عبداللطيف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عمليات الصرف من خلال منافذ البقاليين أو مشروع جمعيتي مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، ليحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على حصته من الدعم حسب قيمة الدعم البالغ نحو50 جنيها يختار ما يناسبه من السلع.وتابع، أن صرف السلع البديلة للخبز تستمر صرفها حتى يوم 20 فبراير الجاري، حسب ما يتم توفيره من الخبز من خلال نقاط ليحصل في مقابل توفير الرغيف الواحد قيمة 10 قروش بدلا من 5 قروش.