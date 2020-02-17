إزالة 1700 متر مخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية

واصلت مبادرة "حكاية تاريخية" لتجميل المواقع الأثرية، استئناف أعمالها برفع المخلفات بمنطقة كوم الناضورة الأثرية وإزالة مخلفات أكثر من 1700 متر.وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن اليوم الإثنين، تم استئناف أعمال مبادرة "حكاية تاريخية" والمكونة من مجموعة من شباب الجامعات وقيامهم بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، مما يعطي مثالًا رائعًا لشباب واع ومثقف يحب بلاده وتراث وحضارة بلاده.وأشار متولي إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بالقرار رقم 2375 لسنة 1996، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25م ومساحتة حوالي ستة فدان ونصف، وتعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية، منها مرصد محمد علي باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الإنجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.