«فضيحة جديدة لأردوغان».. تركيا تعلّم أطفالها أن القدس عاصمة إسرائيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يفضح نظام أردوغان، حيث يشكف عن أن النظام يزرع بالأطفال أن القدس عاصمة إسرائيل.وأظهرت الفضائية، من خلال مقطع فيديو لأحد البرامج التركية، مذيعًا يسأل عددا من الأطفال، من خلال مسابقة عن عاصمة القدس المحتلة ومسجد الأقصى، ليختار الأطفال اسم المكان.وكانت الإجابة الصحيحة لتلك الصورة أن المكان هو إسرائيل وليس القدس المحتلة.وكشفت تقارير وزارة الاقتصاد التركية عن أن أعلى صادرات لإسرائيل من تركيا كانت في قطاعات السيارات ومنتجات الحديد الصلب والكابلات والأسلاك المعزولة والمجوهرات، وغيرها من الاكسسوارات والمنتجات البلاستيكية ومنتجات الملابس ومنتجات السيراميك والأسمنت.