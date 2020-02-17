بعد شهر.. عودة ربة منزل متغيبة إلى أسرتها فى بنى سويف

عادت ربة منزل، اليوم الإثنين، إلى منزلها بعد تغيبها لمدة شهر، بعد إقامتها لدى عمتها بمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب تركها منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجها.تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بإبلاغ "ا. س. ف" ومقيم فى مدينة بني سويف بغياب زوجته "د. ع. م" عن المنزل، منذ فترة تخطت شهًرا وأنه لم يقم بالإبلاغ بتغيبها لانشغاله بالبحث عنها، ولم يبرر سببًا لغيابها، ولم يتهم أحدًا، وتحرر محضر رقم 691 إداري قسم بني سويف، وكلف مدير أمن بني سويف بإجراء التحريات اللازمة والنشر بأوصاف الغائبة.وتبين من التحريات الأولية حضور المتغيبة اليوم إلى قسم بني سويف، وأقرت عودتها من الغياب، وأنها كانت موجودة طرف عمتها المقيمة بمركز الواسطى، لوجود خلافات بينها وبين زوجها، ولم يمسها سوء، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكف البحث عن الغائبة، وتحرر المحضر رقم 5 أحوال قسم بني سويف، وتمت عودة الزوجة إلى منزل الأسرة.