رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد شهر.. عودة ربة منزل متغيبة إلى أسرتها فى بنى سويف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:30 م
مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عادت ربة منزل، اليوم الإثنين، إلى منزلها بعد تغيبها لمدة شهر، بعد إقامتها لدى عمتها بمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب تركها منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجها.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بإبلاغ "ا. س. ف" ومقيم فى مدينة بني سويف بغياب زوجته "د. ع. م" عن المنزل، منذ فترة تخطت شهًرا وأنه لم يقم بالإبلاغ بتغيبها لانشغاله بالبحث عنها، ولم يبرر سببًا لغيابها، ولم يتهم أحدًا، وتحرر محضر رقم 691 إداري قسم بني سويف، وكلف مدير أمن بني سويف بإجراء التحريات اللازمة والنشر بأوصاف الغائبة.

وتبين من التحريات الأولية حضور المتغيبة اليوم إلى قسم بني سويف، وأقرت عودتها من الغياب، وأنها كانت موجودة طرف عمتها المقيمة بمركز الواسطى، لوجود خلافات بينها وبين زوجها، ولم يمسها سوء، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكف البحث عن الغائبة، وتحرر المحضر رقم 5 أحوال قسم بني سويف، وتمت عودة الزوجة إلى منزل الأسرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة 99 يابانيًا إضافيا بـ كورونا على متن «السفينة الموبوءة»

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 20 ساعة

«المهن الموسيقية» تمنع مطربى المهرجانات من الغناء

منذ حوالي 18 ساعة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

الصور

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوي القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة للشباب: تمسكوا بهويتكم واحذروا الشائعات

مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بعلي مبارك وطه حسين

اعتماد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا

غدًا.. ورشة عن «فن التنورة» بمكتبة الحضارة الإسلامية