علاج 1074 حالة في قافلة الإصحاح البيئي بقرية الحجاز

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها للمجتمع الخارجي، موضحة أن قوافل الإصحاح البيئي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الجامعة على تنفيذها لمساعدة القرى الأكثر احتياجا بمنطقة إقليم القناة وسيناء.جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها رئيس الجامعة لمتابعة أعمال أولى قوافل الإصحاح البيئي للفصل الدراسي الثاني، والتي انطلقت اليوم لقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.تأتي هذه القوافل تحت رعاية دكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي أكد أن قوافل الإصحاح البيئي التي تقوم بها الجامعة للقرى المحيطة تقدم خلالها خدماتها الطبية والبيطرية والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي لمساعدة أهالي هذه القرى خاصة وأن الكشف الطبي وصرف الأدوية تتم جميعها بالمجان.هذا وقد حرصت دكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، ويرافقها الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، زيارة القافلة، والتي شهدت جميع التخصصات الطبية والصيدلة والتثقيف الصحي، حيث تم الكشف وصرف أدوية لـ١٠٧٤ حالة وذلك بالمجان.كما تم عمل ندوة تثقيف صحي حول التغذية السليمة للأطفال وتنظيم الأسرة وكيفية الوقاية من امراض البرد والانفلونزا وتوخي الحذر والتعرف على فيروس كورونا وما هي طرق التعرف عليه والوقاية منه،أشرف على القافلة عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء إمام مدير إدارة القوافل.