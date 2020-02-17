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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

83 طالبة فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:27 م
أسبوع فتيات الجامعات
أسبوع فتيات الجامعات المصرية
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول مشاركة منتخب الوزارة في فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، والذي استضافته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020.

وأشار التقرير، إلى مشاركة منتخب وزارة التعليم العالي في جميع الأنشطة بعدد 83 طالبة من المعاهد العليا والفنية والمتوسطة التابعة للوزارة، إذ شارك في كرة القدم خماسي وحصل على المركز الأول، وكرة الطائرة وحصل على المركز الأول، وكرة السلة ووصل إلى دور الثمانية، وألعاب القوى وحصل على المركز الثالث، ومنتخب تنس الطاولة زوجي وحصل على المركز السابع.

وعلى صعيد النشاط الثقافي شارك منتخب الوزارة في مسابقة القرآن الكريم، والأحاديث النبوية وحصل على المركز الثالث، فضلًا عن مشاركته في العديد من المسابقات، وهي (دوري المعلومات، ومجلات الحائط، والشعر بالفصحى، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والقصة القصيرة، والبحوث الثقافية حيث حصل على المركز الثالث).

وعلى صعيد النشاط العلمي شارك منتخب التعليم العالي لنوادي العلوم بمسابقة الإلكترونيات وحصل على المركز الأول، وكذلك شارك في عدة مسابقات، منها (المجلة العلمية، وميكاترونيك، والصناعات الصغيرة، والابتكارات العلمية).

وعلى صعيد النشاط الاجتماعي، شارك منتخب الوزارة في مسابقات الطالبة المثالية، والشطرنج، وكذا في نشاط الجوالة والخدمة العامة، والنشاط الفني.

واختتم التقرير بنتائج منتخبات التعليم العالي في جميع الأنشطة (الرياضية، والثقافية، والفنية)، حيث حصل المنتخب على المركز الثاني كترتيب عام فى النشاط الرياضي، وفي النشاط الثقافي حصل على المركز الثالث في مسابقات البحث الاقتصادي، وشعر الفصحى، والأحاديث النبوية، وفي النشاط العلمي حصل على المركز الأول في مجال الإلكترونيك، وأما عن جوائز النشاط الفني، حصل منتخب التعليم العالي على المركز الأول والثالث للتصوير الضوئي بمعرض الفنون التشكيلية المتخصصة، كما حصل نشاط الجوالة والخدمة العامة على درع المستوى الأول لجميع المجالات الإرشادية.
83 طالبة فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية
83 طالبة فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية
83 طالبة فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية
83 طالبة فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية

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