مجلس كنائس الشرق الأوسط ينظم مؤتمر «إعلام من أجل كرامة إنسان»

ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط مؤتمر "إعلام من أجل كرامة إنسان"، وذلك في 5 مارس المقبل، بمركز المؤتمرات بمقر مطرانية شبرا الخيمة.ويشارك في المؤتمر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والدكتور جرجس صالح، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد كبير من الشخصيات العامة.