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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مجلس كنائس الشرق الأوسط ينظم مؤتمر «إعلام من أجل كرامة إنسان»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:25 م
الأنبا مرقس، مطران
الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط مؤتمر "إعلام من أجل كرامة إنسان"، وذلك في 5 مارس المقبل، بمركز المؤتمرات بمقر مطرانية شبرا الخيمة.

ويشارك في المؤتمر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والدكتور جرجس صالح، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

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