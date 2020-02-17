مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بعلي مبارك وطه حسين

يختتم اليوم مسرح الجمهورية، سلسلة عروض مسرحة المناهج التي أطلقتها مؤسسة المسرح الذهبي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، من أجل دعم طلاب المدارس ومحاربة الدروس الخصوصية.بدأ المشروع بقصتي علي مبارك المقررة علي الصف السادس الابتدائي، وطه حسين المقررة على الصف الثالث الثانوي إعداد وإخراج زينب حافظ.يعمل المشروع على توثيق الأعمال التراثية وإعادة إحياء المسرح المدرسي بأعمال سامية، ولم يكن للمشروع أن يتحقق إلا من خلال وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، التي قدمت كل الدعم من أجل إطلاقه إيمانا منها بأهدافه ورسالته.تجسد العروض شخصيات القصة المقررة دون تحريف وكما أقرتها كتب وزارة التربية والتعليم، حتى يتسنى للطلاب الدارسين لتلك القصص فهمها والتعايش معها وكأنهم يقرؤونها وهم يشاهدونها.تجدر الإشارة إلى أن العروض يقوم ببطولتها مجموعة من الفنانين الشباب وهم منة المصري وياسمين نجيب وعمرو زيدان فؤاد عبد المنعم وفهد إبراهيم وأحمد نبيل، وضيف الشرف الفنان خضر زنون أما المخرج المنفذ داليا حافظ.