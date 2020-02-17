صندوق تكريم الشهداء: «السيسى يتابع مواردنا المالية بنفسه»

أكد اللواء السيد علي غالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على موارد الصندوق، مستطردًا: "دائما ما يكون أول سؤال له عند أي اجتماع معنا إنتو عملتوا إيه في الفلوس؟، ويتعرف على كل كبيرة وصغيرة في هذا الشأن".وتابع خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصندوق، أن الرئيس مهتم جدًا بتلك الفئة التي قدمت أرواحها فداء للوطن ولذلك يتابع شخصيًا كل كبيرة وصغيرة بالصندوق ويعمل بنفسه على حل كل المشاكل، وهو من أعطى توجيهاته لرئيس مجلس الوزارء بضرورة حل مشاكل شهداء الشرطة والجيش وضحايا الإرهاب، وأن يتم ضمهم للصندوق، وهو ما تم بالفعل وجرى ضم شهداء فض رابعة أو قسم شرطة كرداسة أو غيرها من تلك الحوادث كشهداء يتمتع أسرهم بمزايا الصندوق.وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمل على زيادة حصيلة موارد الصندوق، ويتدخل بنفسه في هذا الغرض كما أنه أصدر توجيهاته بعدم صرف أي مبالغ مالية إلا بعد مرور سنة.