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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تسويق الأسماك»: 20 صنفًا تضمن لنا منافسة القطاع الخاص

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:18 م
اسماك
اسماك
صلاح عامر
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قالت رئيسة الدسوقي، رئيس قطاع شمال القاهرة للشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة أكبر منافس للقطاع الخاص لما تتميز به من طرح أكثر من 20 صنفًا من الأسماك الطازجة والمجمدة والمستوردة في فروع الشركة يوميًا بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة توفر جميع منتجات أسوان وتشمل: البلطي بأنواعه الشبار والدباش والفيليه والبربوني ومنتجات هيئة قناة السويس ومزارع غليون ومن سوق العبور، فضلًا عما يتم استيراده من أسماك وتشمل المكاريل الياباني والأيسلندي والهولندي والمكارونة الأمريكي والموريتاني وغيرها من الدول لتوفير احتياجات المواطنين، متابعة أنه يتم ضخ يوميًا أسماك تصل نحو 12 طنًا في الفروع الثابتة والمتحركة.

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