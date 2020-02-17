الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة فى محيط مصفاة حمص

أسقطت وحدة من الجيش السوري، اليوم الإثنين، طائرة مسيرة "بدون طيار" في محيط مصفاة حمص.وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الجيش تمكنت بعد الرصد والمتابعة من إسقاط طائرة مسيرة محملة بذخائر في محيط مصفاة حمص، كان الإرهابيون يحاولون عبرها استهداف المصفاة.وأحبطت وحدة من الجيش، أمس الأحد، محاولة اعتداء إرهابية عبر 5 طائرات مسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.