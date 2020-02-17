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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحذر مواطنيها من مخاطر السفر إلى أمريكا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:30 م
طائرة
طائرة
وكالات
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نصحت الخارجية الروسية المواطنين الروس بتقييم المخاطر واحتمالات تعرّضهم للملاحقة عند التخطيط للسفر إلى الولايات المتحدة والدول التي لديها اتفاقيات تسليم معها.

موسكو تعد "قائمة جوانتانامو" للمسئولين عن انتهاك حقوق المواطنين الروس في أمريكا، وأوصت الوزارة مواطني البلاد بتقييم المخاطر عند التخطيط للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأخذ بعين الاعتبار احتمالات الملاحقة من جانب واشنطن وأجهزتها.

وقالت الخارجية الروسية في التحذير الذي نشرته اليوم على موقعها في الإنترنت: "نود أن نوصي بالتمحيص بعناية فائقة في مخاطر التعرض للاضطهاد من قبل الجانب الأمريكي عند التخطيط للرحلات الخارجية. أولًا وقبل كل شيء، هذا ينطبق على الرحلات إلى الولايات المتحدة والبلدان التي لديها اتفاقيات لتسليم الملاحقين معها".

وأورد التحذير قائمة الدول التي وقعت على اتفاقات تسليم الملاحقين من قبل الولايات المتحدة، واحتوت القائمة المنشورة على 109 دول.

يذكر أن أجهزة الملاحقة والتحقيق في الولايات المتحدة، تشدد في متابعة وتحري المواطنين الروس، وتصدر لأقل الأسباب مذكرات توقيف دولية بحقهم تعممها على الإنتربول الدولى.

وقامت عدة دول في أوروبا وآسيا بإلقاء القبض على مواطنين ومبرمجين روس بموجب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة من واشنطن، ثم عمدت بعد ذلك إلى تسليمهم للولايات المتحدة التي حاكمتهم على نحو واه، وأحيانًا لمجرد الشك فيهم أو حتى بنواياهم تجاهها.

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