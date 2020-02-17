قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق «امتداد رمسيس 1 و2- عمارات المهمات- عمارات الجبل الأصفر- وزارة المالية- جامعة الأزهر- الماسة- وزارة الدفا»، وضعفها بمناطق «محطة الدمرداش- سكة الوايلى- منشية الصدر- شارع القائد- دير الملاك»، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد الثلاثاء، حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.وأوضحت الشركة، في بيان لها قبل قليل، أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتخفيض الضغوط لعدايتين قطر 800 مم أعلى نفق المترو القديم، بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأشارت الشركة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.