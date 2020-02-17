القصير تستقبل وفدا من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية

استقبل سعد البدري رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، بمكتبه بالوحدة المحلية، وفدا روسيا من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، وذلك بحضور ممثلي جامعة أسيوط ومدير المتابعة الميدانية ومدير متابعة مكتب رئيس المدينة.حيث رحب رئيس المدينة بالوفد الروسي وممثلي جامعة أسيوط، معربا عن سعادته بزيارة الوفد لمدينة القصير التاريخية، مؤكدًا الطبيعة الخاصة للمدينة وتاريخها العريق منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن مدينة القصير تستقبل العديد من الباحثين لدراسة أهم المواقع الجغرافية والأثرية بها.ومن ناحية أخري أوضح ممثلو جامعة أسيوط، أن هناك تعاون مشترك بين الجامعة وجامعة موسكو، مؤكدين أن الوفد سيقوم بمكتشفات جيولوجية بعدة مناطق، تشمل دراسة طريق القصير - قفط، وحمامات كليوباترا ومنطقة الفواخير، كما تشمل الدراسة جبل الضوى وجبل المعيتق ودراسة مناجم الذهب بمنطقة الفواخير، كما سيقوم الوفد بزيارة القلعة العثمانية.يذكر أن الوفد الروسي كان في استضافة بيت ثقافة القصير خلال الأيام الماضية وقدم البيت استعراضات نالت إعجاب الوفد والحاضرين.