الدولار يتراجع في 12 بنكًا اليوم الإثنين.. ويسجل 15.58 جنيه

ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 12 بنكًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلا 15.58 جنيه أمام العملة الأمريكية، وكان متوسط سعر صرف الدولار أمس الأحد 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.وسجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في بنوك الأهلي اليوناني والأهلي المصري ومصر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبوظبي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.وارتفع الجنيه في بنك عودة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" وبنك مصر إيران للتنمية وكريدي أجريكول، ليسجل الدولار 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.كما ارتفع الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل الدولار 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.