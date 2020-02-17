ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام تعاملات الإثنين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.79 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعات التأمين والخدمات والاستثمار.وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 سهم، بقيمة 662.4 ألف دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 15.43% مدفوعًا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 6.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.43%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللا سلكية بنسبة 0.25%.كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.49% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 9.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.22%.كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.09%.وفى سياق متصل، أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافي ربح لمساهمى الشركة الأم بلغ 7.15 مليون دولار مقارنة بمبلغ 14.01 مليون دولار لعام 2018، بنسبة انخفاض 49%، وأرجعت هذا التراجع إلى الربح الجوهرى المسجل على إحدى التخارجات التى تمت فى العام الماضى، علاوة على تقلص صافى إيراد المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعى لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومى رئيسي في عام 2018.وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الإثنين، أن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 2.52 سنت مقارنة مع 4.95 سنت لعام 2018، كما انخفض صافي الربح التشغيلي بنسبة 51% ليصل إلى 6.17 مليون دولار فى نهاية عام 2019 مقابل 12.51 مليون دولار لعام 2018.