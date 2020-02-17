الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما واصلت تجريف الأراضي الفلسطينية بهدف توسعة المستوطنات.وذكر نادي الأسير الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من رام الله والبيرة، واثنين آخرين من قلقيلية وبلدة حلحول شمال الخليل، و3 فلسطينيين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.على صعيد آخر.. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف الأراضي الفلسطينية لتوسعة المستوطنات، حيث جرفت أراضي الفلسطينيين في قريتي أسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت لصالح توسعة مستوطنة "نوفي نحمياه"، بالإضافة إلى أعمال تجريف في جبل سلمان جنوب نابلس لتوسعة مستوطنة "يتسهار".وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف.