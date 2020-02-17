جامعة الأزهر بأسيوط تطلق «هنجملها» وتزرع ألف شجرة مثمرة

تطلق جامعة الأزهر فرع أسيوط مبادرة "هنجملها" وذلك بغرس ألف شجرة بفرع الجامعة بأسيوط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور أحمد يوسف مهدي، مدير مركز البحوث الزراعية والأستاذ محمد سعيد قبطان، المنسق العام للمبادرة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير 2020.وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتى في إطار الاهتمام بالبيئة وتوفير المناخ الصحي وتعظيم قيمة العمل التطوعي والمشاركة الطلابية في النهوض بالجامعة في كل المجالات.