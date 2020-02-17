ارتفاع بورصة الكويت 0.26% بختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعا النفط والغاز والبنوك.وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6189.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحًا 24.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6873.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحًا 0.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.49 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.33%، رابحًا 16.47 ليغلق عند مستوى 4978.96 نقطة.وجرى التداول بختام التعاملات على 170 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار كويتى عبر 6490 صفقة.وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.93%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 5.46%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%.وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.54%، تليه شركة معاد والصناعات التحويلية بنسبة 9.98%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.53% ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 8.35%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.03%.وفى سياق متصل، أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 7.15 مليون دولار مقارنة بمبلغ 14.01 مليون دولار لعام 2018، بنسبة انخفاض 49%، وأرجعت هذا التراجع إلى الربح الجوهرى المسجل على إحدى التخارجات التى تمت فى العام الماضى، علاوة على تقلص صافى إيراد المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعى لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومى رئيسي في عام 2018.وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الإثنين، أن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 2.52 سنتا مقارنة مع 4.95 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافي الربح التشغيلي بنسبة 51% ليصل إلى 6.17 مليون دولار فى نهاية عام 2019 مقابل 12.51 مليون دولار لعام 2018.