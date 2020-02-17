رابطة العالم الإسلامي: حريصون على التواصل مع واشنطن

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى حرص الرابطة على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء العيسى اليوم الاثنين، وفدًا من الكونجرس الأمريكي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات في إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك.وقال العيسى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الجميع يُعَوّل كثيرًا على قيام المنصات الدينية والفكرية بما يجب عليها من التقريب الإيجابي بين التنوع الديني والثقافي في دائرة المشتركات التي تمثل القانون الطبيعي للإنسانية الذي يكفل لها العيش معًا بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنبها أشكال الصدام والصراع الديني.من جانبهم، ثمَّن أعضاء الوفد الأمريكي جهود الرابطة في تعزيز التواصل الحضاري بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، وجهود الرابطة في التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب، مشيدين بخطاب الرابطة في معالجة العديد من القضايا المهمة.