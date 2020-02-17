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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه والصرف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:13 م
شركات المياه والصرف
شركات المياه والصرف
محمد إبراهيم
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بدأت منذ قليل، فعاليات اليوم الأول في مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية 2020 المقامة على مستوى شركات الوجه البحري لشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.

حضر الافتتاح كل من المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، والدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، والعميد عمرو الشيخ مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والطوارئ والأزمات بالشركة القابضة ورئيس لجنة التحكيم في المسابقة، والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، والمهندس مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بمطروح.
شركات المياه والصرف
شركات المياه والصرف
وأكد العميد عمرو الشيخ رئيس لجنة التحكيم ان المسابقة تتم بمشاركة 15 شركة تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولكل شركة فريق مكون من 10 من العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية، موضحا أن المسابقة تتم للمرة السابعة على مستوى الشركة القابضة وتتضمن تقييم ومسابقات محاكاة في مخاطر الأماكن المغلقة والمحصورة وكذلك تسريب الكلور وكيفية مواجهتها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في حال وقوع هذه المشكلات.

ومن جانبه، أشار الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى أن شركة مطروح تستضيف تنظيم مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية للسنة الثالثة حيث تستمر المسابقة الحالية من اليوم 17 فبراير ولمدة 4 أيام، وسيتم تقييم أداء الفرق المشاركة من الشركات التابعة وتصفيتها، مشيرا إلى أن الفرق الحاصلة على المركز الأول في مسابقتي تسريب الكلور والتعامل مع الأماكن المغلقة سيتم ترشيحه للمشاركة في المسابقة الدولية للسلامة والصحة المهنية المقرر تنظيمها في روسيا هذا العام.
شركات المياه والصرف
شركات المياه والصرف
وتناولت فعاليات الافتتاح باليوم الأول نموذج محاكاة لوقوع مشكلة تسرب للكلور وسيناريو وقوع تسرب في غرفة محابس مغلقة وقد قام أعضاء فريق شركة مياه مطروح بالتمثيل لإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازم اتباعها حال وقوع مثل هذه المشكلات.
شركات المياه والصرف
شركات المياه والصرف
 

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