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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر قورة: البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير مُسيسة لتشويه مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:07 م
ياسر قورة
ياسر قورة
أشرف لاشين
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قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد تدخلا صريحًا فى الشأن الداخلى المصرى، ومرفوض جملة وتفصيلا، لأنها تدخل فى اختصاصات السلطة القضائية، وإجراءات سير العدالة فى مصر، وهذا الأمر مرفوض قطعيًا، ولن نقبل المساس بأى من مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح قورة، في بيان له، أن البرلمان الأوروبي اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة حقيقية على أرض الواقع، وذلك من خلال الاعتماد على تقارير مُسيسة ومُعلبة، الهدف منها تشويه صورة الدولة المصرية، لأنهم ليس لديهم خلفية عن طبيعة المجتمعات العربية، ويقوم بالأخذ بالقوائم المعدة مسبقا من بعض المنظمات المشبوهة، وهناك العديد من الوقائع التى أثبتت كذب تلك التقارير المذيفه والتى تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية.

وأشار المهندس ياسر قورة، إلى أن البرلمان الأوروبى اعتاد عدم مخاطبة نظيره البرلمان المصري والاعتماد على تكوين رؤاهم من تقارير سطحية ترسل من منظمات مشبوهة، لا تتحرى الدقة فى مواقفها تجاه الدول، حيث يتم الاستماع لطرف واحد فقط، وهذه المنظمات لها أغراض سياسية.

وأضاف قورة، أن هناك مصالح تحكم طبيعة أعمال البرلمان الأوروبى، ومواقفهم تحكمها بعض الأهواء، مطالبا بضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية من أجل الحصول على المعلومات الحقيقية، خاصة وأن ملف حقوق الانسان في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة على جميع المستويات بشهادة الدول الكبرى والمنظمات غير المسيسة التى تعمل فى هذا المجال.

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