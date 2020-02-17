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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

22 مليون جنيه لرصف طريق «السعيدية - العزازي» بالشرقية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:05 م
رصف
رصف
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارٍ تنفذ استكمال أعمال رصف طريق السعيدية- العزازي، بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون جنيه بمركز أبو حماد، في إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة وبالجودة المطلوبة والانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة طبقا للخطة الزمنية المحددة ودخولها الخدمة بأسرع وقت.

أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه جار استكمال أعمال رصف الطريق بطول 4.5 كم بمركز أبو حماد، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 96 ٪ طبقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقي من الطريق ودخوله الخدمة خلال عام 2020 مما سيساهم في الحد من الحوادث المرورية وتحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.

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