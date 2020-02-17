«بيطرى المنيا» يكشف تفاصيل إصابة 14 طفلًا بـ«عضة كلب»

كشف الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن تفاصيل إصابة 14 طفلًا في قرية الريرمون بمحافظة المنيا بعضة حيوان عاقر، حيث تم إبلاغ المديرية بالأمس بقيام أهالي مركز ملاوي بقتل الحيوان العاقر المتسبب في إصابة 14 طفلًا.وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2": أن الأهالي قاموا بقتل ذلك الحيوان، وتبين عقب الفحص المبدئي لجثته أنه كلب متوسط العمر وليست سلعوة، موضحًا أنه تم عمل اللازم من الناحية البيطرية، وجرى التحفظ على الحيوان لحين انتهاء الفحوصات والتحاليل.وأوضح أنه لا يمكن الفصل في إصابة الكلب بالسعار أم لا قبل انتهاء الفحوصات والتحاليل، مؤكدًا أنه تم تمشيط المكان الذي وقع فيه الحادث، تحسبًا لعدم وجود أي حيوانات أخرى، موضحًا: "تم عمل حملة إعدام للكلاب الضالة في محيط هذه المنطقة لمدة 3 أيام، تحسبًا لعدم ظهور أي من الحيوانات الأخرى المخالطة للحيوان العاقر".