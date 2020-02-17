تداول 26 سفينة بالقطاع الشمالى لقناة السويس

أعلن القطاع الشمال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرًا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 26 سفينة، اليوم الخميس.وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وغادرت الميناء 5 سفن، وتوجد علي الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامه ومغادرة سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة، وتوجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما شهد استقبال السفينة BOMAR JUNO التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 5.8 متر، وذلك لشحن 4750 طن صودا كاوية من الميناء.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.