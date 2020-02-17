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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل تسوية مديونية بنك الاستثمار وشركات تجارة قطاع الأعمال

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:02 م
حمدي أحمد
حمدي أحمد
أسامة الشندويلي
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كشف حمدي أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو بنزيون"، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن موافقة لمبادلة مديونية شركات التجارة مع بنك الاستثمار القومي.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المديونية تبلغ نحو 30 مليون جنيه، عبارة عن 20 مليون جنيه مديونية شركة "هانو وبنزايون"، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مديونية شركتي "بيع المصنوعات" و"صيدناوي"، لافتًا إلى أن التسوية ستتم من خلال مبادلة أرض ومبنى بالإسكندرية، علمًا بأنه تم الانتهاء من التقييم وفي انتظار صدور قرار من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كون اعتماده الاتفاقية شرط المبادلة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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