لمنع التصعيد.. روسيا تؤيد إنشاء آلية للأمن الجماعى فى الخليج

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن بلاده تؤيد إنشاء آلية أمن جماعي في منطقة الخليج.وأضاف لافروف، في رسالة افتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط التابع لنادي "فالداي": "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع التصعيد هي الوقاية من حدوث خلافات جديدة، ونحن نؤيد إنشاء آلية أمن وتعاون جماعي في منطقة الخليج".يُذكر أن روسيا طرحت في يوليو الماضي مبادرة للأمن الجماعي في منطقة الخليج عبر إنشاء نظام لضمان الأمن الجماعي الإقليمي، وعرضت وزارة الخارجية الروسية هذه المبادرة على ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية وإيران وتركيا والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول مجموعة "بريكس" المعتمدين لدى موسكو.وتتضمن هذه الوثيقة تعزيز الأمن في منطقة الخليج، والتخلي عن استخدام القوة في حل المسائل الخلافية، واحترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، وإقامة "خطوط ساخنة" بين دول المنطقة، وتبادل الإخطارات بصورة مسبقة حول إجراء التدريبات وطلعات الطيران العسكري، وتبادل المراقبين، وعدم نشر قوات لدول من خارج المنطقة على أساس دائم على أراضي دول الخليج، وتبادل المعلومات بشأن القوات المسلحة وشراء الأسلحة، وإطلاق حوار تدريجي حول تقليص الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، ووضع تدابير مشتركة لبناء الثقة بين دول الخليج والدول أخرى، مع إحراز تقدم في إنشاء هيكل نظام أمن خليجي.