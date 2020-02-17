«الحركة الوطنية»: الدول المعادية تستهدف وقوع مصر في بئر الفوضى

قال خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية وأمين لجنة الإعلام، أن هناك توجيهات من رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد لكافة أمانات المحافظات لعقد مؤتمرات وندوات توعية لمحاربة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، مضيفًا أن دور الأحزاب هو توعية المواطنين بخطر الأفكار المتطرفة، خاصة أن الدولة المصرية تتعرض إلى حملات تشوية ممنهجة وحرب شائعات من أجل هدم الدولة المصرية، والغرض منها زعزعة استقرار مؤسسات الدولة.وأضاف "المتحدث للحركة الوطنية"، لـ«الدستور»: «يوجد حملات تشوية ممنهجة من قبل دول معادية للدولة المصرية وشعبها، مشددًا على أن الدول المعادية هدفها وقوع الدولة المصرية في بئر الفوضي، قائلًا: "الحزب قام بدشين الصالون السياسي السبت الماضي لممارسة دورة في التثقيف وتوعية الشعب المصري بكل القضايا التي تهم الدولة والمواطن، فضلا عن الحزب قرر عمل جلسة شهرية للصالون السياسي لتناول القضايا التي تهم المجتمع المصري".وأوضح أن الحزب يواجهه الأفكار المغلوطة التي يقوم بنشرها الجماعات المتطرفة من خلال عمل الندوات التثقيفية مع الشباب على مستوي المحافظات، وذلك لمحاربة الأفكار الإرهابية والمتطرفة، مشددًا على أن الدولة المصرية هي المستمرة والسائدة.