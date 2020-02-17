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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: إجراءات حاسمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:01 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء مراكز شبين الكوم وبركة السبع بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المواطنين المعتدين علي قطع أرض أملاك.

وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بعمل اللازم حيال تضرر أهالي المنطقة الواقعة من نقطة شرانيس حتى المصرف على الطريق الرئيسي المرصوف 72 والتابعة لمركز ومدينة قويسنا من تكاليف توصيل خدمة الصرف لمنازلهم وكذا رد الشيء لأصله وذلك طبقًا للوائح والقانون.

هذا وقد وافق المحافظ على نقل مدرسة الأمل من المنطقة السادسة بمدينة السادات إلى مقرها الجديد بالمنطقة الثانية أسوة بمدرسة التربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك مراعاة لمصلحة الطلاب ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وفي ذات السياق أحال المحافظ طلب مواطن يتضرر من عدم تجديد انتدابه من إدارة الشهداء البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص إلى مديرية مديرية الطب البيطري لإبداء الرأي مع مراعاة المصلحة العامة، هذا ووجه رئيس حي غرب لاتخاذ اللازم بإيقاف رخصة أحد الكافيتريات بمدينة شبين الكوم لحين إنهاء النزاع القضائي بين المالك والمستأجر.

ووجه محافظ المنوفية إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بسرعة عمل مذكرة تفصيلية عن أسباب شكوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم إنهاء إجراءات التقسيم لقطع الأرض الخاصة بهم بقرية مليج مركز شبين الكوم مع العرض عليه لاتخاذ اللازم، وأحال شكوى مواطن إلى إدارة الشئون القانونية بالديوان يتضرر من صدور قرار جزاء له لفحصها والعرض عليه.

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