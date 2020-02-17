رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة تكميلية الجيزة وملوى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:00 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين
طباعة
تعقد ظهر غدًا الثلاثاء، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي أجريت على المقعدين الخاليين في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة والتي تنافس فيها أربعة مرشحين، أبرزهم النائب البرلماني السابق المهندس محمد أبوالعينين، نائب حزب مستقبل وطن، والتي أظهرت المؤشرات الأولية وغير الرسمية فوزه بمقعد الدائرة، والمهندس هشام محمد بدوي دسوقي، نجل نائب الدائرة الراحل مستقل، والدائرة السابعة "دائرة ملوي"، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، والتي تنافس فيها ثماني مرشحين، أبرزهم عبدالله خليفة، مستقل، وصلاح إسماعيل مطر، مستقل، ومحمد عبد الحكيم، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفحصت الوطنية للانتخابات كل أوراق العملية الانتخابية للمصريين في الداخل والخارج وكذلك محاضر الفرز، للتأكد من النتائج التي سيتم الإعلان عنها اليوم بفوز أيٍّ من المرشحين من خلال الجولة الأول، وكذلك إعلان المواعيد للجولة الثانية في حالة إجراء إعادة بين المرشحين في الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية قد تلقت تظلمًا من المرشح هشام بدوي دسوقي بدائرة الجيزة، والذى تضمن الطعن على النتائج الأولية، مشيرًا إلى وجود مخالفات قد تؤثر على سير النتيجة- طبقًا لمقدم الطعن.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

إصابة 99 يابانيًا إضافيا بـ كورونا على متن «السفينة الموبوءة»

منذ ساعة و نصف

خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر

منذ حوالي 22 ساعة

الصور الأولى للمخطط التطويري لميدان التحرير

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«كورونا» يضر صناعة السيارات عالميًا

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

غدًا.. ورشة عن «فن التنورة» بمكتبة الحضارة الإسلامية

3 عروض فى أولى ليالى المهرجان الإقليمى لفرق نوادى المسرح بالإسماعيلية

رقص وتنورة الوادي تبهر جمهور الحديقة النباتية بأسوان (فيديو)

«الوزير ومومياواته» ندوة بالمركز الثقافى الهولندى 20 فبراير