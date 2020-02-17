غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة تكميلية الجيزة وملوى

تعقد ظهر غدًا الثلاثاء، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي أجريت على المقعدين الخاليين في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة والتي تنافس فيها أربعة مرشحين، أبرزهم النائب البرلماني السابق المهندس محمد أبوالعينين، نائب حزب مستقبل وطن، والتي أظهرت المؤشرات الأولية وغير الرسمية فوزه بمقعد الدائرة، والمهندس هشام محمد بدوي دسوقي، نجل نائب الدائرة الراحل مستقل، والدائرة السابعة "دائرة ملوي"، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، والتي تنافس فيها ثماني مرشحين، أبرزهم عبدالله خليفة، مستقل، وصلاح إسماعيل مطر، مستقل، ومحمد عبد الحكيم، مرشح حزب مستقبل وطن.وفحصت الوطنية للانتخابات كل أوراق العملية الانتخابية للمصريين في الداخل والخارج وكذلك محاضر الفرز، للتأكد من النتائج التي سيتم الإعلان عنها اليوم بفوز أيٍّ من المرشحين من خلال الجولة الأول، وكذلك إعلان المواعيد للجولة الثانية في حالة إجراء إعادة بين المرشحين في الدوائر الانتخابية.وكانت الهيئة الوطنية قد تلقت تظلمًا من المرشح هشام بدوي دسوقي بدائرة الجيزة، والذى تضمن الطعن على النتائج الأولية، مشيرًا إلى وجود مخالفات قد تؤثر على سير النتيجة- طبقًا لمقدم الطعن.