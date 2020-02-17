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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2605 فرق طبية يواصلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:00 م
حملة التطعيم
حملة التطعيم
المنيا - على حسين
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تواصل الفرق التابعة لمديرية الصحة بالمنيا أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر حتى 19-2، بهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم الوصول إلى 52،2 % من المستهدف بمحافظة المنيا في أول يوم للحملة، حيث تأتي الحملة ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وفرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويصل عدد الفرق إلى (2605) فرق، منهم عدد (2270) فريقا متحركا و(335) فريقا ثابتا، وذلك بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز.

وأكد وكيل مديرية الصحة أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان ومحافظة المنيا من خلال التنسيق، مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة.
2605 فرق طبية يواصلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا
2605 فرق طبية يواصلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

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