إقبال المواطنين على حملة شلل الأطفال بأسوان (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور ايهاب عماد حنفى وكيل الوزارة، أعمالها لليوم الثانى على التوالى، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث توافد العديد من الأهالى لتطعيم أبنائهم.أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان في اليوم الأول من الحملة عن تطعيم 146630 طفلا بنسبة 58% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، وتستمر الفعاليات حتى 19 فبراير، ويتم التطعيم للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.يذكر أنه استعدت مديرية الشئون الصحية لإطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال، بتجهيز وتدريب عدد 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم عدد 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.