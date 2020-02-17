الجزائر تضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شمال شرقى البلاد.وقالت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين: إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات للجيش أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية فى باتنة".وأضافت أن "حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ112 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران ومستغانم والشلف شمال غرب البلاد وعنابة شمال شرقي البلاد".وتابعت الوزارة أنه "تم أيضًا توقيف 36 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بولايتي تمنراست جنوبي البلاد وتلمسان شمال غرب البلاد".