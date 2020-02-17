منهم هيكل ومجدي يعقوب.. الطيار المفصول: اتصورت مع ناس محترمين

علق الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل بسبب الفنان محمد رمضان، على إعادة تداول صورته مع «الهضبة» عمر دياب والفنانة دينا الشربينى، والتي التقطت الصيف الماضي، معلقين: "أبو اليسر مع ولاد الناس المتربيين".وقال الطيار أبو اليسر، لـ"الدستور"، إنه التقط صورا مع العديد من المشاهير داخل الطيارة بحكم عمله كان أبرزهم الدكتور مجدى يعقوب، محمد حسنين هيكل، وعمرو موسي.وأضاف خلال تصريحه لـ"الدستور": "دول ناس محترمين وبتصور مع ناس كتير جدًا جوا الطيارة".وتنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".