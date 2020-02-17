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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى وسفير اليابان يبحثان الاستعداد لاحتفال افتتاح المتحف المصرى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:54 ص
العناني وسفير اليابان
العناني وسفير اليابان
فاتن غلاب - مها صلاح
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استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، سفير دولة اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا ساكاموتو تاكيما، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالزمالك.

بحث الجانبان، تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والأثري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من عام 2020.
 
وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق، تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين الوافدين إلي مصر في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أكد سفير اليابان خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية المهمة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث إن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبيرين بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة، مضيفًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة فى الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين لمصر.

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