تحصين 35 ألفا و361 رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدي في الشرقية

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية تجري زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.وأكد أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات "من بيت لبيت".وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تحصين 35 ألفا و361 رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدي خلال أسبوعين منذ بدء انطلاق الحملة.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات للتأكد من صحتها ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.يذكر أن إلتهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات.وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.