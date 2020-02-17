رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الفواكه اليوم الإثنين 17 فبراير

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:51 ص
فاكهه
فاكهه
دعاء أبو العزم
طباعة
استقرت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17- 2- 2020 وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، إذ شهدت استقرارًا في الفترة الحالية بسبب زيادة الإنتاج المحلي بما يلبي احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة في الأسواق المحلية، ما أدى إلى استقرار الأسعار حسبما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسعار البرتقال البلدي تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة، ليتراوح بين 2 - 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.

وقال النجيب، أسعار التفاح الأمريكي والإيطالي تتراوح بين 17 - 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السوري 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4- 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان لتترواح بين 5-9 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 3 ساعات

حصيلة جديدة: 70635 إصابة و1771 وفاة بـ «كورونا» في الصين

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع 14 وإصابة 20 فى حادث دهس بالكونغو

منذ يوم

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

إصابة 99 يابانيًا إضافيا بـ كورونا على متن «السفينة الموبوءة»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«كورونا» يضر صناعة السيارات عالميًا

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«أنثروبولوجيا الصراع الاجتماعي» بمركز القاهرة للفنون 4 مارس

«قبل البدء» دورة في الديانات بالمركز الثقافي البريطاني الثلاثاء

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

«مدينة الشمس».. رواية تمزج التأريخ بالتخيل في حبكة بوليسية