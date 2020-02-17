أسعار الفواكه اليوم الإثنين 17 فبراير

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17- 2- 2020 وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، إذ شهدت استقرارًا في الفترة الحالية بسبب زيادة الإنتاج المحلي بما يلبي احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة في الأسواق المحلية، ما أدى إلى استقرار الأسعار حسبما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.وأكد النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسعار البرتقال البلدي تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة، ليتراوح بين 2 - 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.وقال النجيب، أسعار التفاح الأمريكي والإيطالي تتراوح بين 17 - 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السوري 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4- 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان لتترواح بين 5-9 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.